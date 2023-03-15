На Запоріжжі юна студентка "очолила" проросійське видання і закликала підтримувати "владу" Путіна

На Запоріжжі, у Бердянського районі, який тимчасово захоплений окупантами, 20-річна студентка юридичного факультету одного з вишів добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Колаборантка очолила в смт Чернігівці проросійську молодіжну структуру.

Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Студентка організовувала пропагандистські акції на підтримку окупаційної влади, до яких залучала місцеву молодь. Активно брала участь у публічних заходах, присвячених святкуванням державних свят країни-агресорки.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури мешканці Чернігівської ОТГ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

У травні 2022 року колаборантку призначили головною редакторкою місцевої газети. На цій посаді вона популяризувала незаконні органи влади окупованої Чернігівки. У своїх публікаціях дівчина усіляко підтримувала окупаційну владу та закликала мешканців району до її визнання.

"З жовтня 2022 року підозрювана добровільно зайняла посаду начальника "відділу з взаємодії з населенням та громадськістю", створеного у структурі так званої "Військово-цивільної адміністрації смт. Чернігівка", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Харкові зрадниця допомагала окупантам вбивати воїнів ЗСУ та цивільних. 54-ну колаборантку засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

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