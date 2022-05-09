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На Запоріжжі завдяки ЗСУ окупанти за добу недорахувалися понад два десятки своїх військовослужбовців і 5 одиниць техніки

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На Запоріжжі завдяки ЗСУ окупанти за добу недорахувалися понад два десятки своїх військовослужбовців і 5 одиниць техніки

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти продовжують нести втрати.

Так, за останню добу захисники України знищили понад два десятки окупантів і майже 4 десятки поранили.

Про це повідомляють у зведенні сил оборони.

"Протягом минулої доби нашими воїнами було знищено:

  •  особового складу/ 21 особу, 39 поранено;
  •  танків / 1 од;
  •  122 мм гаубиць Д-30/ 3 од;
  •  бойових броньованих машин/ 5 од", - йдеться в повідомленні.

У Штабі оборони Запорізького краю додають, що окупанти вели обстріли в напрямку населених пунктів із застосуванням літака Су-25, вертольота Ка-52, танку, реактивної системи залпового вогню "Град", ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї за наступними напрямками: Кам’янське, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Новопіль, Червоне, Малинівка, Новомиколаївка, Успенівка, Білогір’я, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Гуляйполе, Времівка. 

В місті Гуляйполе в результаті ворожого артобстрілу отримав вогнепальне сліпе осколкове поранення в обличчя 42-річний чоловік.

Російські окупанти продовжують чинити військові злочини. Вони викрадають людей в с. Трояни, Бердянського району, в містах Бердянськ, Мелітополь та Токмак.

Також є випадки мародерства.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованих населенних пунктах Запорізької області росіяни не мають багато бажаючих бути в масовці на параді до 9 травня. У зв'язку з цим вони вигадали нехитрий спосіб, як зігнати людей на урочисті заходи.

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