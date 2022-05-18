На Запоріжжі завершили будувати фортифікаційнії споруди для оборони міста

На Запоріжжі завершили будувати фортифікаційнії споруди для оборони міста

У Запорізькій області влада повідомила про завершення будівництво лінії фортифікаційних споруд для оборони міста від російських окупантів.

Йдеться про першу і другу лінію фортифікаційних споруд. Споруди для оборони завершили будувати 17 травня: на 83 день повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

"Захисний рубіж зроблений із урахуванням усіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній", - повідомили в ОВА.

Зазначаєтья, що за всіма ознаками Росія готується до ведення довготривалої військової операції. Зокрема, окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони.

Нагадаємо, розпочалась 84 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Детальніше про ситуаю на фронті - у зведенн Генштабу 18 травня.

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