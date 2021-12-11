На Запоріжжі зіткнулись два автомобілі: загинув 21-річний хлопець (фото)

На Запоріжжі зіткнулись два автомобілі: загинув 21-річний хлопець (фото)

За фактом аварії відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У м. Мелітополь Запорізької області в ніч проти 11 грудня зіткнулись два автомобілі. На місці ДТП загинув 21-річний хлопець, 36-річного чоловіка госпіталізували.

Про це повідомили в Нацполіції Запорізької області.

Аварія сталась 11 грудня о 1:30. За даними поліції, 25-річний водій автомобіля Kia Ceed, рухаючись проспектом 50-річчя Перемоги на регульованому перехресті з вулицею Пушкіна врізався у Volkswagen Passat, який їхав у попутному напрямку та повертав ліворуч.

На місці ДТП загинув 21-річний пасажир Kia загинув на місці аварії. Медики госпіталізували 36-річного пасажира цього авто. У ДТП постраждав водій та пасажирка Volkswagen.

За фактом аварії відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нацполіція Запорізької області

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