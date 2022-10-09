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На Запоріжжі зниклих рибалок знайшли мертвими в автівці на дні річки

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На Запоріжжі зниклих рибалок знайшли мертвими в автівці на дні річки

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

У Запорізькій області двоє чоловіків відправилися рибалити, але трагічно загинули.

У Запорізькій області з річки Дніпро дістали зниклих чоловіків. Їх розшукували протягом п’яти днів.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

"Зниклих безвісти чоловіків знайшли в легковику, який витягли з річки Дніпро у Вільнянському районі", - йдеться у повідомленні поліції.

Експертиза встановила, що їх смерть не має насильницького характеру і настала внаслідок нещасного випадку. Також встановлено, що загиблі були заблоковані в автівці, яка на швидкості з’їхала в річку. Через надмірне вживання спиртних напоїв рибалки не змогли відчинити двері легковика та вчасно вибратись із води.

За цим фактом слідством було відкрито кримінальне провадження.

Раніше стало відомо, що на Тернопільщині втопився 56-річний рибалка.

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