Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки окупантам та знищили позицію ворожого відділення

Дата публікації
Перегляди
432
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки окупантам та знищили позицію ворожого відділення

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

У Запорізькій області українські захисники дають прочуханки російським окупантів.

Цього разу несолодко прийшлося окупантам на позиції ворожого відділення.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни знищили:

  • особового складу/ 8 осіб, 19 поранили;
  • танків/ 2 од;
  • бойових броньованих машин/ 1 од;
  • автомобільної техніки/ 4 од;
  • мінометів/ 1 од.
  • одну позицію ворожого відділення", - йдеться в повідомленні Штабу.

Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.

Також 3 червня під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

Читайте також:

Наступна публікація