На Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки окупантам та знищили позицію ворожого відділення

На Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки окупантам та знищили позицію ворожого відділення

У Запорізькій області українські захисники дають прочуханки російським окупантів.

Цього разу несолодко прийшлося окупантам на позиції ворожого відділення.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни знищили:

особового складу/ 8 осіб, 19 поранили;

танків/ 2 од;

бойових броньованих машин/ 1 од;

автомобільної техніки/ 4 од;

мінометів/ 1 од.

одну позицію ворожого відділення", - йдеться в повідомленні Штабу.

Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.

Також 3 червня під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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