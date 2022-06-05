На Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки окупантам та знищили позицію ворожого відділення

У Запорізькій області українські захисники дають прочуханки російським окупантів.
Цього разу несолодко прийшлося окупантам на позиції ворожого відділення.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни знищили:
- особового складу/ 8 осіб, 19 поранили;
- танків/ 2 од;
- бойових броньованих машин/ 1 од;
- автомобільної техніки/ 4 од;
- мінометів/ 1 од.
- одну позицію ворожого відділення", - йдеться в повідомленні Штабу.
Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.
Також 3 червня під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.
Читайте також: