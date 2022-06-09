На Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки російським окупантам: знищено 14 вояків, техніка та артилерійська установка

На Запоріжжі ЗСУ дали прочуханки російським окупантам: знищено 14 вояків, техніка та артилерійська установка

У Запорізькій області тривають бойові дії.

Підрозділи ЗСУ щодня нищать десятки окупантів. Минулої доби до прабатьків вони відправили 14 росіян.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Протягом минулої доби наші воїни знищили:

14 осіб особового складу противника,

19 - поранили;

1 самохідну артилерійську установку;

3 бойових броньованих машин, одна з них ББМ "Тигр"

5 одиниць автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.

Також 3 червня під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були тікати в тил.

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