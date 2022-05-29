На Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів

У Запорізькій області ЗСУ дали перцю російським загарбникам.
В результаті близько двох десятків окупантів загинули та отримали поранення.
Про це повідомляють "Запоріжжя новини".
"На Запорізькому напрямку українські захисники тримають оборону і наносіть противнику суттєві втрати, як в техніці, так і в особовому складі. Протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- особового складу/ 7 осіб, 12 поранено;
- танк/ 1 од;
- самохідних артилерійських установок/ 1 од;
- бойових броньованих машин/ 2 од;
- БПЛА "Орлан -10"/ 3 од;
- автомобільної техніки/ 4 од;
- мінометів/ 5 од.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що станом на 29 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 30 тисяч осіб. Дані уточнюються.
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