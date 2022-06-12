На Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів і знищили ворожий склад зі зброєю

У Запорізькій області українські захисники всипали перцю російським загарбникам.
ЗСУ вдалося знищити більше десятка окупантів та їхню техніку.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни знищили:
- особового складу/ 17 осіб, 7 поранили;
- танків/ 1 од;
- артилерійських гаубиць/ 1 од;
- бойових броньованих машин/ 1 од;
- автомобільної техніки/ 1 од.
- мінометів/ 1 од.
Разом з цим, знищено ворожий склад зберігання боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.
Нагадаємо, полковник Сергій Грабський раніше висловив думку, що для ЗСУ було б надто складним завданням утримання перешийку з Кримом.
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