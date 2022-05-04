На Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів: в Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників

На Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів: в Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників

У Запорізькій області оборонці України "дали перцю" російським окупантам.

Ворожі угруповання спробували штурмувати позиції ЗСУ, але дорого поплатилися за це.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не мав. У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Вчора, 3 травня у Штабі оборони Запорізького краю повідомлялося, що в результаті боїв з окупантами на території області до прабатьків вирушили чотири десятки російських загарбників та ще пів сотні - до лікарні з пораненнями.

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