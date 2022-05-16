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На Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів: знищено 15 ворожих БМП та 37 солдатів

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На Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів: знищено 15 ворожих БМП та 37 солдатів

facebook.com/GeneralStaff.ua

У Запорізькій області Збройні сили України продовжують стримувати ворога та добряче "насипати" йому.

За минулу добу вони "прорідили" ряди окупантів та їхню техніку.

Про це повідомляє Zабор Запоріжжя.

"Протягом минулої доби ЗСУ  у Запорізькій області знищили: 

  • 37 солдат,
  • 54 поранено; 
  • 1 танк; 
  •  2 РСЗВ "Град"; 
  • 15 БМП; 
  •  6 од. автомобільної техніки; 
  • 2 протитанкові ракетні комплекси", - йдеться в повіомленні.

Нагадаємо, що на Запоріжжі окупанти підірвали дорогу між Гуляйполем та Пологами.

Також окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Раніше воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади "затрофеїли" ворожу БМП на Запорізькому напрямку.

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