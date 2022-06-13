На Запоріжжі ЗСУ добряче відбатожили росіян: знищено 3 десятки окупантів, склад боєприпасів та взводний пункт

У Запорізькій області Збройні сили України знову поколошматили росіян.
В результаті "зустрічі" з українськими воїнами підрозділ окупантів зменшився на 30 солдатів і ще стільки ж тимчасово "виведені з ладу".
Про це повідомляє ZaБор.
На Запорізькому напрямку українські військові стримують ворога, а также завдають йому суттєвих втрат, як в особовому складі, так і в техніці.
"Протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- 33 солдати рф і 36 поранили;
- 3 БМП;
- 2 одиниці 120 мм мінометів;
- 1 БМ-21 "Град";
- 1 БПЛА "Орлан";
- 6 одиниць автомобільної техніки;
Крім цього, знищено ворожий склад боєприпасів і взводний опорний пункт противника.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.
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