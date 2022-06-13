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На Запоріжжі ЗСУ добряче відбатожили росіян: знищено 3 десятки окупантів, склад боєприпасів та взводний пункт

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На Запоріжжі ЗСУ добряче відбатожили росіян: знищено 3 десятки окупантів, склад боєприпасів та взводний пункт

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

У Запорізькій області Збройні сили України знову поколошматили росіян.

В результаті "зустрічі" з українськими воїнами підрозділ окупантів зменшився на 30 солдатів і ще стільки ж тимчасово "виведені з ладу".

Про це повідомляє ZaБор.

На Запорізькому напрямку українські військові стримують ворога, а также завдають йому суттєвих втрат, як в особовому складі, так і в техніці.

"Протягом минулої доби ЗСУ знищили: 
- 33 солдати рф і 36 поранили; 
- 3 БМП; 
- 2 одиниці 120 мм мінометів; 
- 1 БМ-21 "Град"; 
- 1 БПЛА "Орлан"; 
- 6 одиниць автомобільної техніки; 
Крім цього, знищено ворожий склад боєприпасів і взводний опорний пункт противника.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.

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