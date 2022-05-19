На Запоріжжі ЗСУ ліквідували два десятки окупантів

На Запоріжжі ЗСУ ліквідували два десятки окупантів

В Запорізькій області військові ЗСУ продовжують завдавати окупантам нищівні удари.

Українські захисники знищують їх техніку та особовий склад - минулої доби лквідовано зо два десятки окупантів.

Про це повідомляють в Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби українські військові знищили:

20 солдат, 41 поранено;

3 бойових броньованих машин;

2 од. автомобільної техніки;

1 БПЛА "Элерон".

Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

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