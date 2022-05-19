На Запоріжжі ЗСУ ліквідували два десятки окупантів

В Запорізькій області військові ЗСУ продовжують завдавати окупантам нищівні удари.
Українські захисники знищують їх техніку та особовий склад - минулої доби лквідовано зо два десятки окупантів.
Про це повідомляють в Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби українські військові знищили:
- 20 солдат, 41 поранено;
- 3 бойових броньованих машин;
- 2 од. автомобільної техніки;
- 1 БПЛА "Элерон".
Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.
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