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На Запоріжжі ЗСУ ліквідували два десятки окупантів

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На Запоріжжі ЗСУ ліквідували два десятки окупантів

Фото: Associated Press

В Запорізькій області військові ЗСУ продовжують завдавати окупантам нищівні удари.

Українські захисники знищують їх техніку та особовий склад - минулої доби лквідовано зо два десятки окупантів.

Про це повідомляють в Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби українські військові знищили: 

  • 20 солдат, 41 поранено; 
  • 3 бойових броньованих машин; 
  •  2 од. автомобільної техніки; 
  • 1 БПЛА "Элерон".

Нагадаємо, 17 травня вранці у Мелітополі окупанти виявили два трупи. За інформацією місцевих, вбиті - військові високого рангу.

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