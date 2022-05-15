На Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад пів сотні окупантів та два десятки поранили

На Запорізькому напрямку захисники України потрощили підрозділи окупантів.
В результаті - пів сотні з них відправилися на концерт Кобзона, а зо два десятки - до шпиталю.
Про це повідомляє ЗСУ оперативний.
Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують стримувати російську агресію та знищуати живу силу та техніку ворога.
"Протягом минулої доби було знищено:
- особового складу/ 56 осіб, 18 поранено;
- бойових броньованих машин/ 8 од;
- автомобільної техніки/ 10 од;
- мінометів / 4 од;
- БПЛА / 1 од.", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, українська авіація знищила командно-спостережний пункт окупантів.
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