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На Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад пів сотні окупантів та два десятки поранили

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На Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад пів сотні окупантів та два десятки поранили

Фото з відкритих джерел

На Запорізькому напрямку захисники України потрощили підрозділи окупантів.

В результаті - пів сотні з них відправилися на концерт Кобзона, а зо два десятки - до шпиталю.

Про це повідомляє ЗСУ оперативний.

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують стримувати російську агресію та знищуати живу силу та техніку ворога.

"Протягом минулої доби було знищено:

  •  особового складу/ 56 осіб, 18 поранено;
  • бойових броньованих машин/ 8 од;
  • автомобільної техніки/ 10 од;
  • мінометів / 4 од;
  • БПЛА / 1 од.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська авіація знищила командно-спостережний пункт окупантів.

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