На Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад пів сотні окупантів та два десятки поранили

На Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад пів сотні окупантів та два десятки поранили

На Запорізькому напрямку захисники України потрощили підрозділи окупантів.

В результаті - пів сотні з них відправилися на концерт Кобзона, а зо два десятки - до шпиталю.

Про це повідомляє ЗСУ оперативний.

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують стримувати російську агресію та знищуати живу силу та техніку ворога.

"Протягом минулої доби було знищено:

особового складу/ 56 осіб, 18 поранено;

бойових броньованих машин/ 8 од;

автомобільної техніки/ 10 од;

мінометів / 4 од;

БПЛА / 1 од.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська авіація знищила командно-спостережний пункт окупантів.