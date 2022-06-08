На Запоріжжі ЗСУ "мінуснули" два десятки окупантів та 2 ворожих склади з боєприпасами

На Запоріжжі ЗСУ "мінуснули" два десятки окупантів та 2 ворожих склади з боєприпасами

У Запорізькій області українські захисники не дають спокою російським окупантам.

Минулої доби ЗСУ добряче поколошматили росіян, відправивши на той світ до генерала Кутузова майже два десятки вояків.

Про це повідомляє Штаб оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни знищили:

19 осіб особового складу противника;

14- поранили;

6 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 міномет.

Разом з цим знищено два ворожі склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні Штабу.

Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.

Також у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

Читайте також: