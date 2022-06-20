На Запоріжжі ЗСУ "мінуснули" ворожий спостережний пункт, плавучий бронетранспортер та з десяток окупантів

В Запорізькій області українські захисники добре попрацювали минулої доби.
В результаті їхніх дій окупанти не дорахувалися 14 вояків, а також техніки та два "опорники".
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізьекого краю.
На Запорізькому напрямку українські військові ведуть оборонну операцію та стримують ворога. ЗСУ завдають російській армії суттєвих втрат, як в особовому склад, так і в техніці.
"Протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- 14 солдат рф і 18 осіб поранили;
- 1 БТР;
- 1 бойову розвідувально-дозорну машину;
- 1 МТЛБ (плавучий бронетранспортер);
Крім того знищено один спостережний пункт, один опорний пункт ворожого взводу і один бліндаж", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів - понад 30 загиблих і 40 поранених.
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