На Запоріжжі ЗСУ "мінуснули" ворожий спостережний пункт, плавучий бронетранспортер та з десяток окупантів

На Запоріжжі ЗСУ "мінуснули" ворожий спостережний пункт, плавучий бронетранспортер та з десяток окупантів

В Запорізькій області українські захисники добре попрацювали минулої доби.

В результаті їхніх дій окупанти не дорахувалися 14 вояків, а також техніки та два "опорники".

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізьекого краю.

На Запорізькому напрямку українські військові ведуть оборонну операцію та стримують ворога. ЗСУ завдають російській армії суттєвих втрат, як в особовому склад, так і в техніці.

"Протягом минулої доби ЗСУ знищили:

- 14 солдат рф і 18 осіб поранили;

- 1 БТР;

- 1 бойову розвідувально-дозорну машину;

- 1 МТЛБ (плавучий бронетранспортер);

Крім того знищено один спостережний пункт, один опорний пункт ворожого взводу і один бліндаж", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів - понад 30 загиблих і 40 поранених.

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