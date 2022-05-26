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На Запоріжжі ЗСУ поколошматили окупантів і "віджали" одну ББМ

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На Запоріжжі ЗСУ поколошматили окупантів і "віджали" одну ББМ

У Запорізькій області захисники України завдали удару окупантів.

В результаті є семеро загиблих росіян та понад десяток поранених.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів у Запорізькій області було знищено:

  • особового складу/ 7 осіб, 12 поранено;
  • самохідних гаубиць "Мста-С"/ 4 од;
  • бойових броньованих машин/ 2 од, захоплено 1 од.;
  • автомобільної техніки/ 2 од.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія будує вже третю лінію оборони на окупованому півдні України. Російські загарбники мають намір закріпитися на Херсонщині та на Запоріжжі.

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