На Запоріжжі ЗСУ поколошматили окупантів: понад сотня вбитих та поранених

У Запорізькій області ЗСУ поцілили у місця розташування ворожої техніки та особового складу.

У Запорізькій області російські окупанти продовжують зазнавати втрат у техніці та живій силі. Днями Генштаб отримав чергове підтвердження знищення загарбників в Егергодарі та в районі Пологів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підтверджено ураження об’єкту російських загарбників в районі Енергодару. 26 листопада знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. В районах Пологів та Чернігівки на Запоріжжі в результаті дій Сил оборони близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюєтьс", - повідомляють у Генштабі.

Також зазначається, що спекотно окупантам було і на Херсонщині. Зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань.

Нагадаємо, що ЗСУ "тіктокнули" кадирівців на Запоріжжі. Окупанти саме проводили засідання штабу, коли до них "прилетіло". В результаті понад десяток російських вояків отримали поранення. Втрати уточнюються.

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