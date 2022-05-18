На Запоріжжі ЗСУ поколошматили окупантів: знищено два десятки бійців та 14 одиниць техніки

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримання російської збройної агресії.
ЗСУ активно знищують його живу силу та техніку.
По це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:
- особового складу/ 20 осіб, 17 поранено;
- бойових броньованих машин/ 8 од;
- автомобільної техніки/ 6 од;
- БПЛА/ 1 од.", - йдеться в повідомленні.
У Штабі оборони додають, що на Запоріжжі активно продовжує розвиватися Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах. Особливо відмічається робота патріотів в м. Мелітополь.
Нагадаємо, що у селищі Михайлівка колаборанти похвалилися тим, що передали гуманітарну допомогу до місцевої лікарні. Однак ці ліки - українського виробництва. Тобто це все було викрадено у волонтерів, які іноді мають змогу відвозити допомогу до окупованих міст та селищ.
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