На Запоріжжі ЗСУ покошмарили окупантів: "виведено з ладу" щонайменше 200 вояків

У Запорізькій області ЗСУ добре відпрацювали по позиціях та місцях дислокації російських окупантів. В результаті "виведено з ладу" щонайменше 200 з них.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у Бахмутівці Луганської області в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено17 одиниць ворожої техніки.

У Токмаку Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки.

В Гуляйпільському районі Запорізької області "виведено з ладу" до 40 військовослужбовців Їх з пораненнями відправили до шпиталів.

В Мелітополі Запорізької області ЗСУ знищили пункт управління росіян, зенітний ракетний комплекс С-300. За підтвердженими даними, поранено понад 50 окупантів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Нагадаємо, що ЗСУ копійчаним способом знищили російський танк вартістю в кілька мільйонів. Для цього використали дрон та гранату.

Читайте також: