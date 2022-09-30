На Запоріжжі ЗСУ покошмарили окупантів: "виведено з ладу" щонайменше 200 вояків

У Запорізькій області українські захисники всипали перцю російським окупантам.
У Запорізькій області ЗСУ добре відпрацювали по позиціях та місцях дислокації російських окупантів. В результаті "виведено з ладу" щонайменше 200 з них.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, у Бахмутівці Луганської області в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено17 одиниць ворожої техніки.
У Токмаку Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки.
В Гуляйпільському районі Запорізької області "виведено з ладу" до 40 військовослужбовців Їх з пораненнями відправили до шпиталів.
В Мелітополі Запорізької області ЗСУ знищили пункт управління росіян, зенітний ракетний комплекс С-300. За підтвердженими даними, поранено понад 50 окупантів.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.
Нагадаємо, що ЗСУ копійчаним способом знищили російський танк вартістю в кілька мільйонів. Для цього використали дрон та гранату.
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