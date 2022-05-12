На Запоріжжі ЗСУ відправили до прабатьків два десятки окупантів і три десятки - до шпиталю

На Запоріжжі ЗСУ відправили до прабатьків два десятки окупантів і три десятки - до шпиталю

Окупанти у Запорізькій області минулої доби активних дій не проводили, вели обстріли по підрозділах українських захисників та цивільній інфраструктурі і проводили інженерне обладнання передових позицій.

Станом на 23.00 11 травня загальна обстановка на південно-східному напрямку змін не зазнала.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

Основні ворожі зусилля продовжують зосереджуватися на напрямках Оріхова, Гуляйполя, Малинівки, Великої Новосілки Донецької області. Українські захисники надійно тримають оборону та наносять конр-удари.

"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

особового складу/ 21 особу, 28 поранено;

реактивних систем залпового вогню "Град"/ 2 од;

самохідних артилерійських гармат 2С7 "Піон" / 2 од;

самохідних гаубиць 2С19 "Мста-С" / 1 од;

причіпних гаубиць Д-30 / 2 од;

мінометів/ 2 од;

бойових броньованих машин/ 3 од.

автомобільної техніки/ 6 од.", - повідомляють у Штабі.

Нагадаємо, що окупанти намагаються взяти під контроль місто Рубіжне на Луганщині. Також ворог облаштовує понтонну переправу в напрямку Кремінної. Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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