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На Запоріжжі ЗСУ відправили до прадідів десяток окупантів, знищивши ворожу позицію та спостережний пункт

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На Запоріжжі ЗСУ відправили до прадідів десяток окупантів, знищивши ворожу позицію та спостережний пункт

Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

У Запорізькій області ЗСУ дали прочуханки російським воякам.

В результаті  11 окупантів вирушили на "душевну розмову до Жириновського" і майже три десятки до лазарету.

Про це повідомляють "Запоріжжя. Новини".

"Протягом минулої доби ЗСУ знищили:
- 11 солдат рф, 27 поранили; 
- 1 літак Су-25; 
- 3 танки; 
- 4 бойові броньовані машини; 
- 4 од. автомобільної техніки; 
- одну позицію ворожого відділення з боєкомплектом;
- один спостережний пункт". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ всипали перцю морпіхам РФ на Донеччині. Після бою десь подівся начальник штабу БТГр окупантів.

Також 3 червня під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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