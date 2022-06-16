На Запоріжжі ЗСУ "відправили додому" з десяток окупантів і знищили 2 ворожі склади з боєприпасами

На Запоріжжі ЗСУ "відправили додому" з десяток окупантів і знищили 2 ворожі склади з боєприпасами

У Запорізькій області окупантам в черговий раз дісталося від українських захисників.

Наші воїни протягом минулої доби позбавили окупантів двох складів з боєприпасами, позиції та спостережного пункту.

Про це йдеться в ранковому зведенні Штабу оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:

особового складу - 8 осіб;

14 осіб поранили;

САУ 2с3 "Акація" – 7 од.

2 ворожі склади боєприпасів;

одну ворожу позицію;

один спостережний пункт противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.

Також в Запорізькій області захисники України добряче поколошматили російських окупантів. В результаті роботи артилеристів ЗСУ знищено ворожий склад з паливом та боєприпасами.

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