На Запоріжжі ЗСУ "відправили додому" з десяток окупантів і знищили 2 ворожі склади з боєприпасами

У Запорізькій області окупантам в черговий раз дісталося від українських захисників.
Наші воїни протягом минулої доби позбавили окупантів двох складів з боєприпасами, позиції та спостережного пункту.
Про це йдеться в ранковому зведенні Штабу оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:
- особового складу - 8 осіб;
- 14 осіб поранили;
- САУ 2с3 "Акація" – 7 од.
- 2 ворожі склади боєприпасів;
- одну ворожу позицію;
- один спостережний пункт противника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.
Також в Запорізькій області захисники України добряче поколошматили російських окупантів. В результаті роботи артилеристів ЗСУ знищено ворожий склад з паливом та боєприпасами.
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