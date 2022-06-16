Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі ЗСУ "відправили додому" з десяток окупантів і знищили 2 ворожі склади з боєприпасами

Дата публікації
Перегляди
892
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Запоріжжі ЗСУ "відправили додому" з десяток окупантів і знищили 2 ворожі склади з боєприпасами

У Запорізькій області окупантам в черговий раз дісталося від українських захисників.

Наші воїни протягом минулої доби позбавили окупантів двох складів з боєприпасами, позиції та спостережного пункту.

Про це йдеться в ранковому зведенні Штабу оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби воїни Сил оборони Запорізького краю знищили:

  • особового складу - 8 осіб;
  • 14 осіб поранили;
  • САУ 2с3 "Акація" – 7 од.
  • 2 ворожі склади боєприпасів;
  • одну ворожу позицію;
  • один спостережний пункт противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Запорізькій області поблизу АЕС в Енергодарі окупанти не дорахувалися двох поплічників. Окупантів з патруля ліквідували місцеві партизани.

Також в Запорізькій області захисники України добряче поколошматили російських окупантів. В результаті роботи артилеристів ЗСУ  знищено ворожий склад з паливом та боєприпасами.

Читайте також:

Наступна публікація