На Запоріжжі ЗСУ відрепіжили російських окупантів: понад десяток відправили до Кобзона і стільки ж до лазарету

На Запоріжжі ЗСУ відрепіжили російських окупантів: понад десяток відправили до Кобзона і стільки ж до лазарету

У Запорізькій області минулої доби українські захисники не давали спокою російським загарбникам.

В результаті з десяток окупантів наразі спілкуються з Жириновським і ще стільки ж "відпочивають" від війни у медзакладах.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

особового складу/ 12 особи, 13 поранено;

самохідних артилерійських установок/ 1 од;

бойових броньованих машин/ 1 од;

автомобільної техніки/ 1 од.", - повідомляють у Штабі.

Нагадаємо, що у Запорізькій області нацгвардієць збив третій ворожий літак за місяць. Військовослужбовець строкової служби Нацгвардії України влучним пострілом з ПЗРК "мінуснув" ворожий Су-25.

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