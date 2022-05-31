На Запоріжжі ЗСУ відрепіжили російських окупантів: понад десяток відправили до Кобзона і стільки ж до лазарету

У Запорізькій області минулої доби українські захисники не давали спокою російським загарбникам.
В результаті з десяток окупантів наразі спілкуються з Жириновським і ще стільки ж "відпочивають" від війни у медзакладах.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:
- особового складу/ 12 особи, 13 поранено;
- самохідних артилерійських установок/ 1 од;
- бойових броньованих машин/ 1 од;
- автомобільної техніки/ 1 од.", - повідомляють у Штабі.
Нагадаємо, що у Запорізькій області нацгвардієць збив третій ворожий літак за місяць. Військовослужбовець строкової служби Нацгвардії України влучним пострілом з ПЗРК "мінуснув" ворожий Су-25.
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