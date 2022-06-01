На Запоріжжі ЗСУ "вивели з ладу" кілька окупантів, два літаки і знищили станцію радіоелектронної боротьби

На Запоріжжі ЗСУ "вивели з ладу" кілька окупантів, два літаки і знищили станцію радіоелектронної боротьби

На Запоріжжі впродовж минулої доби російські окупанти активних бойових дій не проводили.

Ворог продовжував зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування українських військ.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

Окупаційні війська постійно переміщують техніку та утримують в готовності підрозділи для посилення та поповнення втрат за рахунок застарілої та відновленої техніки на передових позиціях військ в районі Токмак, Пологи, Очеретувате, Мирне та нарощують інженерне обладнання своїх позицій в районі Дніпрорудне, Василівка.

Минулої доби (з 23:00 30 травня по 23:00 31 травня) окупанти проводили повітряну розвідку та вели контрбатарейну боротьбу на Запоріжжі. Також ворог обстрілював позиції ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області, спостерігається посилення угруповання озброєнням і військовою технікою в районі Мелітополя, Василівки. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії.

Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборони, надають відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:

особового складу/ 6 осіб, 9 поранено;

літаків Су-25/ 1 од, 1 од. пошкоджено;

станцій радіоелектронної боротьби/ 1 од;

автомобільної техніки/ 5 од.", - йдеться в повідомленні Штабу.

Нагадаємо, що ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала ударів по складах окупантів і скупченню живої сили.

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