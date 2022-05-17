На Запоріжжі ЗСУ всипали перцю окупантам: понад 30 вбитих та знищений склад боєприпасів

У Запорізькій області ЗСУ продовжують активно протистояти агресору.
Вони надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.
Про успіхи ЗСУ повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби завдяки умілим діям та майстерності наших воїнів було знищено:
- особового складу/ 37 осіб, 54 поранено;
- танків/ 1 од;
- реактивних систем залпового вогню "Град"/ 2 од;
- бойових броньованих машин/ 15 од, з них 1 од. ББМ "Тигр";
- автомобільної техніки/ 6 од;
- протитанкових ракетних комплексів/ 2 од;
Разом з цим, знищено ворожий склад зберігання боєприпасів та захоплено 1 од. БМП-3.
Активно розвивається Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах. Особливо відмічається робота патріотів в м. Мелітополь.
Нагадаємо, що на Запоріжжі українські захисники ведуть активну маневрену оборону і завдають контрударів.
Раніше воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади "затрофеїли" ворожу БМП на Запорізькому напрямку.
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