На Запоріжжі ЗСУ "затрофеїли" боєкомплекти окупантів та один "історичний артефакт"

На Запоріжжі ЗСУ "затрофеїли" боєкомплекти окупантів та один "історичний артефакт"

У Запорізькій області бійці полку "Азов" провели вдалий бій з російськими окупантами.

Після бою українські захисники обзавелися ворожими мінами та кулеметами, а також "затрофеїли" один "історичний артефакт".

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Після чергового бою в Запорізькій області один із підрозділів полку ССО "Азов" Київ звітує про нові трофеї. Азовці захопили: ворожі боєкомплекти, міни, кулемет та навіть один історичний артефакт — шарф із символікою регіоналів. Здається, фанатів Януковича на нашій землі стало трохи менше", - повідомили бійці "Азову".

ССО "Азов"

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів: знищено 15 ворожих БМП та 37 солдатів.

Також окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Раніше воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади "затрофеїли" ворожу БМП на Запорізькому напрямку.