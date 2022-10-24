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На Запоріжжі ЗСУ знищили 3 російські "Гради" і влаштували "евакуацію" 70 російським воякам

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На Запоріжжі ЗСУ знищили 3 російські "Гради" і влаштували "евакуацію" 70 російським воякам

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Сили оборони продовжують кошмарити росіян у Запорізькій області.

На Запоріжжі ЗСУ відправили до лазарету сім десятків російських вояків.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, підтверджено знищення 3-х реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, а також евакуацію близько сімдесяти поранених військовослужбовців противника 22 жовтня поточного року в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області", - повідомили у генштабі.

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупантам добряче дісталося від ЗСУ.  Знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
696
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