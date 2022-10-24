На Запоріжжі ЗСУ знищили 3 російські "Гради" і влаштували "евакуацію" 70 російським воякам

На Запоріжжі ЗСУ відправили до лазарету сім десятків російських вояків.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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"За уточненою інформацією, підтверджено знищення 3-х реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, а також евакуацію близько сімдесяти поранених військовослужбовців противника 22 жовтня поточного року в районі населеного пункту Михайлівка Запорізької області", - повідомили у генштабі.

Нагадаємо, що у Запорізькій області окупантам добряче дісталося від ЗСУ. Знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено.