На Запоріжжі ЗСУ знищили два десятки окупантів та "мінуснули" ворожу станцію радіоелектронної боротьби

У Запорізькій області захисники України успішно нищать російських окупантів.
Минулої доби оборонці регіону відправили до прабатьків два десятки окупантів.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби, 29 травня, в Запорізькій області наші воїни знищили:
- 23 окупантів, 6 - поранили;
- 1 станцію радіоелектронної боротьби;
- 1 бойову броньовану машину;
- 2 БПЛА "Орлан-10";
- 4 одиниці автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські війська, як і очікувалось повільно почали звільняти окуповані території і роблять це настільки успішно, що створюють собі вигідні умови для подальшого витіснення ворога.
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