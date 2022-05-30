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На Запоріжжі ЗСУ знищили два десятки окупантів та "мінуснули" ворожу станцію радіоелектронної боротьби

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На Запоріжжі ЗСУ знищили два десятки окупантів та "мінуснули" ворожу станцію радіоелектронної боротьби

Фото з відкритих джерел

У Запорізькій області захисники України успішно нищать російських окупантів.

Минулої доби оборонці регіону відправили до прабатьків два десятки окупантів.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби, 29 травня, в Запорізькій області наші воїни знищили:

  • 23 окупантів, 6 - поранили;
  • 1 станцію радіоелектронної боротьби;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 2 БПЛА "Орлан-10";
  • 4 одиниці автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські війська, як і очікувалось повільно почали звільняти окуповані території і роблять це настільки успішно, що створюють собі вигідні умови для подальшого витіснення ворога.

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