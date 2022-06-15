На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та 2 бліндажі окупантів

У Запорізькій області ЗСУ не дають вільно дихати окупантам на захоплених територіях.
Минулої доби вони позбавили окупантів складу з боєприпасами.
Про це йдеться у повідомленні Штабу оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни знищили:
- особового складу - 2 особи і 6 осіб поранили;
- танк / 1 од;
- бойових броньованих машин/ 3 од;
- автомобільної техніки /3 од.
- 1 ворожий склад боєприпасів;
- 2 бліндажі противника", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Запоріжжі виявили навчальний танковий полігон ворога, до регіону прибуло багато військових РФ.
Також повідомлялося, що ЗСУ проводять успішні контратаки на півдні України, окупанти мінують узбережжя річки Інгулець.
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