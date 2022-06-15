На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та 2 бліндажі окупантів

На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та 2 бліндажі окупантів

У Запорізькій області ЗСУ не дають вільно дихати окупантам на захоплених територіях.

Минулої доби вони позбавили окупантів складу з боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні Штабу оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої доби на Запорізькому напрямку наші воїни знищили:

особового складу - 2 особи і 6 осіб поранили;

танк / 1 од;

бойових броньованих машин/ 3 од;

автомобільної техніки /3 од.

1 ворожий склад боєприпасів;

2 бліндажі противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Запоріжжі виявили навчальний танковий полігон ворога, до регіону прибуло багато військових РФ.

Також повідомлялося, що ЗСУ проводять успішні контратаки на півдні України, окупанти мінують узбережжя річки Інгулець.

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