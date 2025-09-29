На Запорізькій АЕС блекаут: експерт розповів, для чого це Путіну

Запорізька АЕС / © Associated Press

З’явилася інформація про те, що Запорізька АЕС вже кілька днів не має живлення з української енергосистеми і працює виключно на генераторах. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що Росія почала втілювати свій сценарій остаточної окупації ЗАЕС.

Про це він розповів у інтерв’ю для 24 каналу.

Російські окупанти, за даними української сторони, проклали 200 кілометрів ліній електропостачання на лівому березі Дніпра з метою підключення ЗАЕС до російської енергосистеми. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга публічно наголосив на цьому порушенні. За словами Петра Андрющенка, російська тактика полягала в наступному:

«Буде черговий блекаут, після чого Росія наголосить, що неможливо під’єднати ЗАЕС до українського живлення, тому вони начебто змушені перемкнути її до російського живлення».

Українська сторона звертає увагу на те, що Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним, не розкритикував диктатора за цю ситуацію. Андрющенко припускає, що МАГАТЕ може вдавати, ніби «іншого варіанту нібито немає» через ядерну небезпеку.

Петро Андрющенко підкреслив, що це вперше розірвався зв’язок із ЗАЕС на окупованій території, і росіяни мали всі можливості полагодити його раніше, але цього не зробили.

Крім того, окупаційна адміністрація ЗАЕС заявила, що ремонт неможливий через українські обстріли. Проте, як наголосив Андрющенко, Україна не здійснювала обстрілів на станції з моменту настання блекауту. Це, на думку експерта, свідчить про те, що окупанти не планують відновлювати з’єднання з українським живленням, маючи на меті остаточне захоплення об’єкта.

Ці події відбуваються невдовзі після того, як МАГАТЕ винесло рішення про необхідність повернення ЗАЕС під контроль України.

Нагадаємо, окупована Запорізька атомна електростанція вже понад три доби залишається без зовнішнього електропостачання. Це найдовший період відключення від початку повномасштабної війни, і він змушує станцію працювати на аварійних дизельних генераторах. Ситуація викликає серйозні побоювання щодо ядерної безпеки.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) інформувало, що неподалік Запорізької АЕС пролунали обстріли. Інспектори, які постійно перебувають на станції, почули вибухи й зафіксували чорний дим, що підіймався одразу з трьох місць поблизу енергетичного об’єкта.