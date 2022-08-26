На Запорізькій АЕС до мережі підключили другий енергоблок

На Запорізькій АЕС ввечері 26 серпня під’єднали до енергомережі другий із зупинених вчора енергоблоків станції. Зараз триває набір потужності.
Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки ЗАЕС немає.
Про це повідомили в "Енергоатомі".
Там нагадали, що вдень до мережі підключили перший із зупинених 25 серпня енергоблоків станції.
"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – йдеться в заяві.
В "Енергоатомі" наголосили, що атомники Запорізької АЕС – справжні герої, які невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України та цілої Європи.
Нагадаємо, 25 серпня відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі уперше в історії станції.
Станом на ранок 26 серпня всі шість енергоблоки ЗАЕС були відключені від енергомережі.
Читайте також:
- Світ реагує на наближення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС: місія МАГАТЕ має прибути на об'єкт
- Окупанти готують провокацію, спричинивши аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації - "Енергоатом"
- Для тортур використовують електрику, удушення та інші жорстокі методи: окупанти облаштували катівні у підвалах на ЗАЕС