На Запорізькій АЕС до мережі підключили другий енергоблок

На Запорізькій АЕС ввечері 26 серпня під’єднали до енергомережі другий із зупинених вчора енергоблоків станції. Зараз триває набір потужності.

Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки ЗАЕС немає.

Про це повідомили в "Енергоатомі".

Там нагадали, що вдень до мережі підключили перший із зупинених 25 серпня енергоблоків станції.

"Таким чином, Запорізька АЕС, незважаючи на численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби нашої країни в електроенергії", – йдеться в заяві.

В "Енергоатомі" наголосили, що атомники Запорізької АЕС – справжні герої, які невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України та цілої Європи.

Нагадаємо, 25 серпня відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі уперше в історії станції.

Станом на ранок 26 серпня всі шість енергоблоки ЗАЕС були відключені від енергомережі.

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