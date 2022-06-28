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На Запорізькій АЕС кілька співробітників відсвяткували день Росії і залишилися без роботи

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На Запорізькій АЕС кілька співробітників відсвяткували день Росії і залишилися без роботи

Фото: Вікіпедія

В Енергодарі звільнили кількох працівників Запорізької АЕС.

Все через те, що вони разом з окупантами святкували день Росії.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Ще кількох любителів "расєї" звільнили із української атомної станції. Шукати кращої долі та інших роботодавців відправили чотирьох працівників Запорізької атомної електростанції. Вони 12 червня вирішили "посвяткувати" разом із загарбниками день росії, а натомість лишилися без роботи", - повідомляють в  "Енергоатомі". 

Відтепер безробітніми стали фахівець служби фізичного захисту, охоронник загону відомчої воєнізованої охорони, начальник дільниці цеху дезактивації та слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування енергоремонтного підрозділу.

"Всіх учасників рашистських "веселощів" звільнено з роботи. Бо тим, хто тягнеться до держави-ядерного терориста точно не місце на найбільшій атомній електростанції Європи. НАЕК "Енергоатом" вчергове наголошує, участь у будь-яких заходах разом із загарбниками та окупантами – неприпустима", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти переслідують працівників Запорізької АЕС. Вони викрадають людей просто з їхніх робочих місць на АЕС та кидають їх до підвалів. 

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