Запорізька АЕС / © Getty Images

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які працюють на території Запорізької АЕС, заявили про інцидент із безпілотником, що впав на дах будівлі навчального центру станції. Російська окупаційна адміністрація не надала дозвіл на огляд об’єкта.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За інформацією агентства з посиланням на представників ЗАЕС (ймовірно, підконтрольних РФ), дрон впав на дах будівлі, не спричинивши жертв чи серйозних руйнувань. Водночас неясно, чи влучив він самостійно, чи його було збито в повітрі.

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«Це вже третій випадок цього року, коли навчальний центр, розташований безпосередньо за периметром майданчика, став мішенню для безпілотного літального апарату», — вказано в заяві Гроссі.

Експерти також повідомили, що чули постріли, однак не можуть підтвердити їхній зв’язок з інцидентом.

«Команда МАГАТЕ звернулася з проханням відвідати навчальний центр, як це вдалося зробити після попереднього подібного інциденту, що стався у квітні. Однак цього разу дозвіл ще не було надано», — зазначили в агентстві.

Гроссі висловив серйозне занепокоєння через зростання кількості подібних інцидентів.

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«Простіше кажучи, надто багато дронів літає біля ядерних об’єктів, і не лише біля Запорізької АЕС. Це повинно негайно припинитися», — заявивгендиректор МАГАТЕ, підкресливши, що така активність може становити пряму загрозу ядерній та фізичній безпеці.

МАГАТЕ також нагадало, що у квітні поблизу цієї ж будівлі уже був збитий дрон, а ще один подібний випадок стався за три місяці до того.

Що відомо про інші інциденти на ЗАЕС?

Нагадаємо, в середині березня Гроссі заявив, що на Запорізькій АЕС спостерігається нестабільна ситуація з ядерною безпекою. За даними МАГАТЕ, на території електростанції регулярно чути вибухи.

А в середині травня повідомлялося, що Запорізька АЕС вже понад тиждень працює на межі блекауту — її безпека залежить лише від однієї лінії електропередач, яка працює.

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Зауважимо, розташована в окупованому Енергодарі ЗАЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Від 4 березня 2022 року вона перебуває під окупацією російських військ, що створює серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки регіону.