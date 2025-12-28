ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
685
1 хв

На Запорізькій АЕС оголосили тимчасове перемир’я між Україною та РФ

На Запорізькій АЕС було оголошено тимчасове перемир’я між Україною та Росією. Його оголосили задля проведення ремонтних робіт.

Анастасія Павленко
ЗАЕС

ЗАЕС / © Associated Press

Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню на Запорізькій АЕС, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропередач. Наразі роботи з ремонту лінії електропередач вже виконуються.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Зазначається, що перемир’я було укладено за посередництва МАГАТЕ.

Очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі подякував обом сторонам.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної атаки російської терористичної армії по енергетичних об’єктах України було завдано удару по підстанціях двох українських АЕС.

Нагадаємо, Запорізька АЕС, яка до початку повномасштабного вторгнення Росії забезпечувала близько 20% усієї електроенергії України, а також дозволяла експортувати енергію до Європи, зараз окупована РФ і, за словами представників української влади, використовується як військова база. З території ЗАЕС росіяни завдають ударів по Нікополю на іншому березі Дніпра.

