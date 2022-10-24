На Запорізькій АЕС окупанти провели ротацію особового складу - Генштаб

В Енергодарі російські окупанти, які захопили атомну станцію, провели ротацію особового складу.

В тимчасово захопленому Енергодарі Запорізької області окупанти провели ротацію на ЗАЕС, а працівникам станції заборонили виїзд з міста.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС. Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією “росатом”. Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що районі міста Енергодар ЗСУ знищили 4 російські гаубиці Д-30, 3 вантажівки з боєприпасами та до пів сотні окупантів. Ще близько 40 росіян поранено.

Раніше Запорізьку АЕС знову підключили до мережі, а російські окупанти звільнили з полону заступника гендиректора станції Валерія Мартинюка, якого затримали на початку жовтня.

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