На Запорізькій АЕС запустили четвертий енергоблок, радіаційний фон відповідає нормі

На Запорізькій АЕС запустили четвертий енергоблок, радіаційний фон відповідає нормі

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми України. Наразі в роботі знаходяться чотири енергоблоки Запорізької АЕС.

Про це в суботу, 3 липня. повідомляється на сайті станції.

"2 липня о 21 годині 30 хвилин енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на енергоблоці №5 триває 64 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 - 77 доба планового середнього ремонту.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Нагадаємо, на Рівненській атомній електростанції увечері 25 червня було відключено від мережі енергоблок №4. Сталося це, оскільки спрацював аварійний захист.

А Хмельницька атомна електростанція 18 червня через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2.

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