На Запорізькій АЕС запустили четвертий енергоблок, радіаційний фон відповідає нормі

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми України. Наразі в роботі знаходяться чотири енергоблоки Запорізької АЕС.
Про це в суботу, 3 липня. повідомляється на сайті станції.
"2 липня о 21 годині 30 хвилин енергоблок №4 Запорізької АЕС виведено з резерву і підключено до енергосистеми. Ведеться набір потужності", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на енергоблоці №5 триває 64 доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №6 - 77 доба планового середнього ремонту.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.
Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Нагадаємо, на Рівненській атомній електростанції увечері 25 червня було відключено від мережі енергоблок №4. Сталося це, оскільки спрацював аварійний захист.
А Хмельницька атомна електростанція 18 червня через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2.