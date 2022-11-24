На Запорізькій АЕС зникла електроенергія: у МАГАТЕ заявили про роботу аварійних генераторів

Інцидент на ЗАЕС підкреслює дедалі небезпечнішу і складнішу ситуацію з ядерною безпекою, наголосили в агентстві.

Запорізька АЕС 23 листопада втратила доступ до зовнішнього електропостачання і її роботу забезпечуютьаварійні дизель-генератори для отримання енергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі з посиланням на присутніх на станції представників агентства, пише "НВ".

Так, експерти МАГАТЕ поінформували, що 23 листопада о 15:30 АЕС втратила зовнішнє електропостачання після хвилі російських ракетних ударів в Україні. Спершу на об'єкті почали автоматично працювати всі 20 дизель-генераторів, проте тепер вісім із них забезпечують станцію резервною електроенергією, необхідною для обладнання, пов'язаного з безпекою. Водночас інші 12 генераторів перебувають у резерві.

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У МАГАТЕ нагадали, що реакторам АЕС необхідна електроенергія для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки й захисту, навіть коли реактори зупинені та не виробляють електроенергію.

В агентстві також повідомили, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС наразі працюють у проґктному режимі, без генерації в енергосистему.

Ґроссі зазначив, що новий інцидент на ЗАЕС підкреслює дедалі небезпечнішу і складнішу ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на найбільшій у Європі атомній електростанції.

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що через російські обстріли і зниження частоти в енергосистемі в Україні відключені від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

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