Укрaїнa
212
На Запорізькому напрямку російські командири відправляють штурмові групи на позиції своїх же підрозділів — АТЕШ

Через відсутність нормальної координації та незнання реальної обстановки командування вже неодноразово направляло штурмові групи на ділянки, зайняті своїми ж підрозділами.

Світлана Несчетна
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

На Запорізькому напрямі російські командири відправляють штурмові групи на позиції своїх підрозділів.

Про це повідомив партизанський рух «Атеш» у Telegram.

Агенти руху «Атеш» зі складу 1441 мотострілецького полку повідомили про критичні помилки в управлінні штурмовими операціями своїх командирів. Через відсутність нормальної координації та незнання реальної обстановки командування вже неодноразово направляло штурмові групи на ділянки, зайняті своїми ж підрозділами.

Один із агентів, який приєднався до руху лише кілька днів тому, повідомив подробиці останнього випадку. Групу відправили до нічного штурму без точних координат і без оновленої схеми розташування військ. Бійці виконали завдання, вели бій та проводили зачистку. А потім, коли оглянули тіло, з’ясувалося, що це були військовослужбовці сусіднього підрозділу.

«Командування спробувало списати те, що сталося на помилку карти і зміщення кордонів, але особовий склад чудово розуміє: це результат хаосу в управлінні і повної відсутності контролю за обстановкою. Солдати ризикують життям не через супротивника, а через некомпетентність командирів та відсутність зв’язку між підрозділами», — йдеться у повідомленні «Атеш».

Раніше повідомлялося, що окупанти на Запоріжжі платять командирам, щоб не йти в бій.

