На Запорізькому напрямку загинув пілот українського Су-27: що відомо про катастрофу
Загиблому льотчикові Олександру було лише 30 років.
Сьогодні, 11 вересня, на Запорізькому напрямку загинув 30-річний пілот українського Су-27 Олександр Боровик.
Про це пише 39 бригада тактичної авіації.
«11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н», — йдеться в повідомленні.
Причини та обставини трагедії з’ясовуються.
Раніше повідомлялося, що 23 серпня загинув льотчик 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь.