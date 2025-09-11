ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2728
Час на прочитання
1 хв

На Запорізькому напрямку загинув пілот українського Су-27: що відомо про катастрофу

Загиблому льотчикові Олександру було лише 30 років.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Су-27. Фото ілюстративне

Су-27. Фото ілюстративне / © Вікіпедія

Сьогодні, 11 вересня, на Запорізькому напрямку загинув 30-річний пілот українського Су-27 Олександр Боровик.

Про це пише 39 бригада тактичної авіації.

«11 вересня 2025 року, близько 13.30, на Запорізькому напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув льотчик 39-ї бригади тактичної авіації майор Боровик Олександр Миколайович 19.04.1995 р.н», — йдеться в повідомленні.

Причини та обставини трагедії з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня загинув льотчик 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» заступник командира ескадрильї майор Сергій Бондарь.

Дата публікації
Кількість переглядів
2728
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie