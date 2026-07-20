На Запорізькому напрямку ЗСУ полонили 64 окупанта за один раз

Полонені окупанти

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Бійці 225-го окремого штурмового полку провели зачистку від інфільтрованих груп російських військ у районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки Запорізької області, у результаті — взяли в полон 64 окупантів.

Про це 225-й окремий штурмовий полк повідомив у Facebook.

Військові розповіли, що росіяни мали завдання непомітно просочитися в тил українських позицій, у бій не вступати.

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Вони повинні були шукати екіпажі безпілотників, збирати розвіддані та встановлювати російські прапори для чергових пропагандистських роликів про «захоплені» села. Натомість окупанти опинилися в полоні і поповнили обмінний фонд України.

Нагадаємо, ЗСУ взяли в полон окупантів, які 13 км йшли газовою трубою на Оріхівському напрямку. Українські військові, за їхніми словами, завчасно дізналися про наміри противника використати газову магістраль для прихованого пересування та підготувалися до зустрічі диверсійної групи.

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