На Запорізькому напрямку українські бійці знищили два ворожі дрони

Українські прикордонники на Запорізькому напрямку знищили два FPV-дрони ворожої армії. Їх виявили за характерним звучанням.

Про це повідомляє ДПСУ.

У ворога нічого не вийшло

Як відзначають прикордонники, один БпЛА потрапив у перехресне хвильове поле рушниці, втратив швидкість, висоту та здетонував при посадці. "Лише окремі його деталі свідчать про ворожу атаку", – кажуть у службі.

Інший дрон ніс на борту снаряд, але внаслідок дії антидронової рушниці втратив керування та розлетівся в різні сторони. "Сам БПЛА приземлився практично неушкодженим", – розповіли прикордонники.

На щастя, вправність й уважність українських захисників дозволила знешкодити смертельну загрозу.

"А після незначного обслуговування, ворожий дрон-вбивця служитиме на боці добра! Захисники, бережіть себе й Україну!", – зауважили у ДПСУ.

Нагадаємо, спецпризначенці ЦСО "А" СБУ провели потужну роботу зі знищення ворожої техніки. Лише за тиждень їм вдалося перетворити на брухт 19 російських танків, а "друга армія світу" не дорахувалася майже 230 солдатів.

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