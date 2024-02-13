На Запорізькому напрямку українські воїни взяли в полон 11 росіян: деталі

У ворога нічого не вийшло.

На Запорізькому напрямку бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади відбили ворожу атаку. Вони взяли в полон одразу 11 росіян.

Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Як зазначається, штурм росіян захлинувся ще на підході до наших позицій, адже бронетехніку накрили й пошкодили артилерією. Після дезорієнтовані піхотинці армії РФ поховалися в укриття, а на зачистку сірої зони вирушила штурмова група 128 ОГШБр. Після кількох влучних кулеметних черг, акцентують у бригаді, уцілілі вороги прийняли єдине правильне рішення – здатися в полон.

"Серед полонених виявилися кілька колишніх ув'язнених, кілька дагестанців і один мешканець Санкт-Петербурга. Усі – військові 71 мотострілецького полку росармії. Зараз вони дають цінну інформацію нашим контррозвідникам, а відтак поповнять фонд для обміну полоненими", – підсумували бійці.

Раніше Сирський порівняв втрати РФ та України на війні.

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