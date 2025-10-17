- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
На Запоріжжі дрон "вполював" пропагандиста Івана Зуєва
Зуєв приїхав виконувати «журналістське завдання», але його зустрів український дрон.
У Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, а його колега Юрій Войткевич зазнав серйозних поранень.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
Іван Зуєв загинув внаслідок удару безпілотника. У цей час він перебував на виконанні «журналістського завдання».
Загибель Зуєва також підтвердив «губернатор Запорізької області» Євген Балицький.
Колега Зуєва, ще один російський пропагандист і «воєнкор» Юрій Войткевич, отримав тяжкі поранення.
Нагадаємо, російський продюсер Йосип Пригожин, який публічно виправдовував і підтримував кровопролитну війну Росії проти Україні, повідомив про втрату власного зятя. Окупант загинув на українській землі, куди прийшов із зброєю.