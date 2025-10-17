ТСН у соціальних мережах

На Запоріжжі дрон "вполював" пропагандиста Івана Зуєва

Зуєв приїхав виконувати «журналістське завдання», але його зустрів український дрон.

Анастасія Павленко
Іван Зуєв

Іван Зуєв

У Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, а його колега Юрій Войткевич зазнав серйозних поранень.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Іван Зуєв загинув внаслідок удару безпілотника. У цей час він перебував на виконанні «журналістського завдання».

Загибель Зуєва також підтвердив «губернатор Запорізької області» Євген Балицький.

Колега Зуєва, ще один російський пропагандист і «воєнкор» Юрій Войткевич, отримав тяжкі поранення.

Нагадаємо, російський продюсер Йосип Пригожин, який публічно виправдовував і підтримував кровопролитну війну Росії проти Україні, повідомив про втрату власного зятя. Окупант загинув на українській землі, куди прийшов із зброєю.

