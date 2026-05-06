На Запоріжжі комбат здирав по 200 тисяч з бойових виплат підлеглих: деталі справи (фото)

У Запоріжжі затримали комбата, який вимагав від підлеглих «відкати» з бойових виплат / © Національна поліція України

Командир батальйону однієї з бригад на Запорізькому напрямку налагодив схему регулярних поборів з підлеглих за «спокійну» службу. Правоохоронці затримали військового під час отримання чергового траншу у 200 тис. грн. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила Національна поліція України.

Командир батальйону однієї з частин ЗСУ систематично вимагав від підлеглих по 200 тис. грн щомісяця за можливість безперешкодно проходити службу та уникати перевірок, які могли вплинути на нарахування грошового забезпечення.

Як з’ясували правоохоронці, йдеться про комбата однієї з бригад, що виконує завдання на Запорізькому напрямку. За регулярні платежі від підлеглих він обіцяв «лояльне ставлення» як зі свого боку, так і з боку вищого керівництва. Зокрема, гарантував не ініціювати службові перевірки щодо виплат бойових винагород.

Під тиском військові були змушені збирати кошти та передавати їх командиру. За інформацією слідства, отримані гроші фігурант надалі передавав іншим посадовцям у військовій сфері, причетність яких наразі встановлюється.

Затримали комбата на автомайданчику біля одного із супермаркетів у Запоріжжі під час отримання другого траншу хабаря — 200 тис. грн від підлеглого. Під час особистого обшуку у фігуранта також виявили ще понад 114 тис. грн. Усі кошти вилучено. Загалом задокументовано отримання 400 тис. грн неправомірної вигоди.

Окрім цього, правоохоронці провели вісім обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях — за місцями дислокації підрозділу, проживання фігуранта та в його транспорті. У результаті вилучили понад 1,6 млн грн у готівці (в еквіваленті), мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешки та чорнові записи.

Командира батальйону затримали та оголосили підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Розслідування триває. Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми, для подальшого притягнення їх до відповідальності.

До слова, СБУ затримала очільника Житомирського обласного ТЦК та СП, який за хабарі обіцяв бізнесмену не мобілізувати його працівників. Посадовець брав гроші за «бронювання» співробітників від перевірок і блокпостів, отримуючи натомість відповідні списки. Фігуранта затримали «на гарячому» під час передавання чергового траншу. Йому вже оголосили підозру.

