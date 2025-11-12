ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

На Запоріжжі росіян женуть на штурм під страхом розстрілів: радіоперехоплення

Російським військовим заборонили відступати під страхом смерті.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російський військовий

Російський військовий / © Associated Press

Росіяни розстрілюють власних військових у разі їхнього відступу під час «м’ясних штурмів» на Запорізькому напрямку.

Про це стало відомо із радіоперехоплення фахівців радіоелектронної розвідки, яке опублікував у своєму Telegram-каналі український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

У перехоплені зафіксовано розмову між командиром 1-ї роти та командиром 1-го батальйону 70-го мотострілецького полку, що воює проти України на Запорізькому напрямку.

З цієї розмови зрозуміло, що командир полку, полковник Р. Хабілов, віддав наказ розстрілювати власних військових у разі їхнього відступу під час штурму.

«Група не може рухатися далі, каже — над ними літають дрони і в них одних триста», — доповідає командир роти.

«Та мені пох**, що там у них — 200 чи 300. Хабілов сказав: якщо будуть відкати — обнуляти», — відповідає йому комбат.

При цьому він порадив російським військовим, які наступають під ударами дронів, «шукати нори».

«Якщо будуть відкочуватися, кажи Гогі — нехай обнуляє їх нах**», — ставить крапку у розмові російський офіцер.

Нагадаємо, російським військам вдалося просунутися і захопити три населені пункти в Запорізькій області.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie