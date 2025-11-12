На Запоріжжі росіян женуть на штурм під страхом розстрілів: радіоперехоплення

Російський військовий / © Associated Press

Реклама

Росіяни розстрілюють власних військових у разі їхнього відступу під час «м’ясних штурмів» на Запорізькому напрямку.

Про це стало відомо із радіоперехоплення фахівців радіоелектронної розвідки, яке опублікував у своєму Telegram-каналі український військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

У перехоплені зафіксовано розмову між командиром 1-ї роти та командиром 1-го батальйону 70-го мотострілецького полку, що воює проти України на Запорізькому напрямку.

Реклама

З цієї розмови зрозуміло, що командир полку, полковник Р. Хабілов, віддав наказ розстрілювати власних військових у разі їхнього відступу під час штурму.

«Група не може рухатися далі, каже — над ними літають дрони і в них одних триста», — доповідає командир роти.

«Та мені пох**, що там у них — 200 чи 300. Хабілов сказав: якщо будуть відкати — обнуляти», — відповідає йому комбат.

При цьому він порадив російським військовим, які наступають під ударами дронів, «шукати нори».

Реклама

«Якщо будуть відкочуватися, кажи Гогі — нехай обнуляє їх нах**», — ставить крапку у розмові російський офіцер.

Нагадаємо, російським військам вдалося просунутися і захопити три населені пункти в Запорізькій області.