На Запоріжжі росіяни допитали і розстріляли українських полонених
Російські окупаційні війська не припиняють порушувати міжнародне право та страчувати українських полонених.
Західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни розстріляли п’ятьох українських військових
Про це повідомили аналітики DeepState.
Експерти уточнили, що російські війська взяли українських військових у полон у посадці, розмістили їх в один ряд, а після проведення допиту, розстріляли їх.
Наразі офіційної інформації та реакції України немає.
Нагадаємо, у Мережі публікують кадри чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ. На відео — розстріл українських військовополонених.
Нещодавно на Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли трьох українських полонених військових.