Укрaїнa
230
1 хв

На Запоріжжі росіяни допитали і розстріляли українських полонених

Російські окупаційні війська не припиняють порушувати міжнародне право та страчувати українських полонених.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські військові, ймовірно, розстріляли п'ятьох військовополонених бійців Сил оборони України

Російські військові, ймовірно, розстріляли п’ятьох військовополонених бійців Сил оборони України / © Associated Press

Західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни розстріляли п’ятьох українських військових

Про це повідомили аналітики DeepState.

Експерти уточнили, що російські війська взяли українських військових у полон у посадці, розмістили їх в один ряд, а після проведення допиту, розстріляли їх.

Наразі офіційної інформації та реакції України немає.

Нагадаємо, у Мережі публікують кадри чергового воєнного злочину окупаційної армії РФ. На відео — розстріл українських військовополонених.

Нещодавно на Гуляйпільському напрямку росіяни розстріляли трьох українських полонених військових.

