На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі

Дітей, які росли без матері, а тепер залишилися без опіки батька, який перебуває у війську, взяла під опіку тітка / © Суспільне

Реклама

На Запоріжжі мобілізували батька-одинака, який сам виховує двох малолітніх дітей. Працівники ТЦК затримали батька, а дітей нібито самих залишили на узбіччі.

Про це передає «Суспільне Запоріжжя».

Семирічні Станіслав та Олександра — двійнята 28-річного Володимира Страхова. Його сестра, Оксана Кірєєва розповідає: її брат самостійно виховує дітей. Його дружина покинула сім’ю, коли малечі було два роки.

Реклама

Олександр разом зі своїми сином та донькою рік прожив в окупації у Пологівському районі Запоріжжя і виїхав із захопленої території за кордон (очевидно, через РФ), а вже звідти — повернувся до України.

«Він їхав потім з дітьми сюди, він переїхав, вони їхали півтори доби. І він просто не встиг доїхати, його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на вулиці. Він мені встиг зателефонувати, це була 11-та година вечора, його забрали, я забрала дітей», — розповідає сестра мобілізованого.

За її словами, коли військові РФ почали схиляти чоловіка до співпраці, він був змушений з двійнятами виїхати за кордон. Сестра зазначає, що чоловік просто не встиг оформити відстрочку у ТЦК як батько-одинак, бо йому не дали цього зробити, а одразу затримали.

«Спочатку сказали (у ТЦК — Ред.), „ми перевіримо твої документи і вранці відпустимо“. І все, і більше його ніхто не відпустив. Він три доби не виходив на зв’язок», — зазначає Оксана.

Реклама

Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів

«Ні, хай де воює. (А дітей — ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», — переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку.

Нині Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку, а Оксана оформила тимчасове опікування над дітьми.

Адвокатка Антоніна Шостак у коментарі виданню пояснює, попри все, навіть у цих обставинах саме права неповнолітніх дітей є пріоритетом.

Реклама

«Якщо це була звичайна перевірка документів, особа не перебувала в розшуку, то представники ТЦК могли виписати повістку, щоб людина могла з’явитись на наступний день і, відповідно, виконати всі обов’язки. В першу чергу права та інтереси дітей. І в цьому випадку і правоохоронні органи, і представники ТЦК в першу чергу повинні були, скажімо так, потурбуватися про долю дітей, а потім уже далі виконувати свої обов’язки», — каже юристка.

За словами Оксани, їхня родина вже розпочала процедуру оформлення усіх документів. Офіційне розлучення з матір’ю дітей, позбавлення її батьківських прав та надання Володимиру статусу батька-одинака. Їхня мати вже дала на це дозвіл. Це допоможе сім’ї возз’єднатись, хоч і займе чимало часу, говорить адвокатка.

«Якщо він вже є діючим військовослужбовцем, і у нього є підстави для звільнення — наявність неповнолітніх дітей, які перебувають на його отриманні, то він буде, відповідно, звільнений. Позбавлення батьківських прав здійснюється у судовому порядку і тільки, відповідно, до рішення суду. Тому, поки не буде рішення суду, підстав для звільнення у цієї особи не буде», — зазначає адвокатка Антоніна Шостак.

За її словами, цей процес може зайняти від 6 до 12 місяців.

Реклама

Запорізький обласний ТЦК та СП інцидент поки не прокоментував.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині на пункті збору помер мобілізований.