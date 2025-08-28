- Дата публікації
На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
На Запоріжжі батька-одинака мобілізували на блокпосту, а двох малих дітей залишили на узбіччі самих, стверджує сестра мобілізованого.
На Запоріжжі мобілізували батька-одинака, який сам виховує двох малолітніх дітей. Працівники ТЦК затримали батька, а дітей нібито самих залишили на узбіччі.
Про це передає «Суспільне Запоріжжя».
Семирічні Станіслав та Олександра — двійнята 28-річного Володимира Страхова. Його сестра, Оксана Кірєєва розповідає: її брат самостійно виховує дітей. Його дружина покинула сім’ю, коли малечі було два роки.
Олександр разом зі своїми сином та донькою рік прожив в окупації у Пологівському районі Запоріжжя і виїхав із захопленої території за кордон (очевидно, через РФ), а вже звідти — повернувся до України.
«Він їхав потім з дітьми сюди, він переїхав, вони їхали півтори доби. І він просто не встиг доїхати, його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на вулиці. Він мені встиг зателефонувати, це була 11-та година вечора, його забрали, я забрала дітей», — розповідає сестра мобілізованого.
За її словами, коли військові РФ почали схиляти чоловіка до співпраці, він був змушений з двійнятами виїхати за кордон. Сестра зазначає, що чоловік просто не встиг оформити відстрочку у ТЦК як батько-одинак, бо йому не дали цього зробити, а одразу затримали.
«Спочатку сказали (у ТЦК — Ред.), „ми перевіримо твої документи і вранці відпустимо“. І все, і більше його ніхто не відпустив. Він три доби не виходив на зв’язок», — зазначає Оксана.
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей — ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», — переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку.
Нині Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку, а Оксана оформила тимчасове опікування над дітьми.
Адвокатка Антоніна Шостак у коментарі виданню пояснює, попри все, навіть у цих обставинах саме права неповнолітніх дітей є пріоритетом.
«Якщо це була звичайна перевірка документів, особа не перебувала в розшуку, то представники ТЦК могли виписати повістку, щоб людина могла з’явитись на наступний день і, відповідно, виконати всі обов’язки. В першу чергу права та інтереси дітей. І в цьому випадку і правоохоронні органи, і представники ТЦК в першу чергу повинні були, скажімо так, потурбуватися про долю дітей, а потім уже далі виконувати свої обов’язки», — каже юристка.
За словами Оксани, їхня родина вже розпочала процедуру оформлення усіх документів. Офіційне розлучення з матір’ю дітей, позбавлення її батьківських прав та надання Володимиру статусу батька-одинака. Їхня мати вже дала на це дозвіл. Це допоможе сім’ї возз’єднатись, хоч і займе чимало часу, говорить адвокатка.
«Якщо він вже є діючим військовослужбовцем, і у нього є підстави для звільнення — наявність неповнолітніх дітей, які перебувають на його отриманні, то він буде, відповідно, звільнений. Позбавлення батьківських прав здійснюється у судовому порядку і тільки, відповідно, до рішення суду. Тому, поки не буде рішення суду, підстав для звільнення у цієї особи не буде», — зазначає адвокатка Антоніна Шостак.
За її словами, цей процес може зайняти від 6 до 12 місяців.
Запорізький обласний ТЦК та СП інцидент поки не прокоментував.
