На Запоріжжі ворог атакував авто поліції, поранені правоохоронці

У Пологівському районі Запорізької області 6 січня російські війська атакували службовий автомобіль поліції за допомогою дрона, внаслідок чого троє правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

За словами Федорова, інцидент стався у Воздвижівці, коли поліцейський автомобіль рухався автошляхом. Російський FPV-дрон завдав удару по службовому транспортному засобу, внаслідок чого постраждали троє правоохоронців — двоє чоловіків віком 46 та 29 років та 41-річна жінка. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу, їхній стан контролюють лікарі.

