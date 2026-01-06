- Дата публікації
На Запоріжжі ворог атакував авто поліції, поранені правоохоронці
Поліцейський автомобіль у Воздвижівці зазнав удару дрона РФ
У Пологівському районі Запорізької області 6 січня російські війська атакували службовий автомобіль поліції за допомогою дрона, внаслідок чого троє правоохоронців отримали поранення.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
За словами Федорова, інцидент стався у Воздвижівці, коли поліцейський автомобіль рухався автошляхом. Російський FPV-дрон завдав удару по службовому транспортному засобу, внаслідок чого постраждали троє правоохоронців — двоє чоловіків віком 46 та 29 років та 41-річна жінка. Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу, їхній стан контролюють лікарі.
