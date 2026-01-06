На Запоріжжі зникли безвісти 28 людей, які відмовилися від евакуації

Евакуація / © Головне управління ДСНС у Рівненській області

У Запорізькій області поліція не має інформації про долю 28 цивільних осіб, які свого часу відмовилися залишати небезпечні території. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Запорізькій області Олександр Кривенко, передає Укрінформ.

За його словами, йдеться про мешканців Степногірська, Малої Токмачки та Успенівки — територій, розташованих поблизу лінії бойових дій або тимчасово окупованих, куди нині неможливо дістатися. Водночас у Гуляйполі залишаються понад 100 людей.

Кривенко зазначив, що з початку 2026 року поліція вже евакуювала 15 осіб із шести прифронтових громад. Для підвищення безпеки відсьогодні в області починають працювати антидронові групи поліцейських, які виїжджатимуть на складні напрямки та знищуватимуть ворожі дрони, зокрема так звані «дрони-ждуни». Правоохоронці пройшли спеціальну підготовку та вкотре закликали цивільних не зволікати з евакуацією.

Своєю чергою заступник директора департаменту цивільного захисту Запорізької ОВА Андрій Булавінов нагадав, що з 2023 року в області сім разів оголошували обов’язкову евакуацію родин із дітьми з 27 населених пунктів семи громад. Загалом було евакуйовано 349 дітей, і станом на кінець 2025 року евакуацію дітей із батьками повністю завершено.

Наразі обов’язкова евакуація триває з 33 населених пунктів у п’яти громадах трьох районів. За словами Булавінова, ще необхідно вивезти 299 осіб, зокрема з Малокатеринівки, 18 населених пунктів Гуляйпільської громади, а також Воздвижівської, Малотокмачанської та Степногірської громад.